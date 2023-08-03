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СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ

Фото: СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вице-губернатору Калининградской области РФ Сергею Елисееву, который возглавлял оккупационное "правительство" Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Елисеев - бывший сотрудник ФСБ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

В момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима.

Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области к составу РФ и обеспечению нужного кремля "подсчета голосов".

По данным следствия, в отсутствие "на рабочем месте" гауляйтера Сальдо российский чиновник выполнял его "обязанности" и руководил местными оккупационными органами.

Накануне освобождения Херсона фигурант совместно со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, а затем выехал в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Кроме того, Елисеев находится под санкциями многих европейских стран и США.

Напомним, заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Бабаков публично поддержал оккупацию части Украины. За это ему заочно сообщили о подозрении.

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