СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ

Елисеев - бывший сотрудник ФСБ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

В момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима.

Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области к составу РФ и обеспечению нужного кремля "подсчета голосов".

По данным следствия, в отсутствие "на рабочем месте" гауляйтера Сальдо российский чиновник выполнял его "обязанности" и руководил местными оккупационными органами.

Накануне освобождения Херсона фигурант совместно со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, а затем выехал в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Кроме того, Елисеев находится под санкциями многих европейских стран и США.