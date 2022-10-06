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СБУ сообщила о подозрении пленному белорусу. Он воевал на востоке

Фото: СБУ сообщила о подозрении пленному белорусу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина сообщила о подозрении гражданину Беларуси, который наемником воевал на стороне России. Мужчина был задержан во время контрнаступления на Донецком направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По материалам Службы безопасности подозрение за наемство получил гражданин республики Беларусь, приехавший убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут", - пишет пресс-служба СБУ.

В настоящее время белорус находится раненым в украинском плену.

Как установили следователи, 22-летний гражданин Белоруссии вышел на российскую частную военную компанию еще в июле 2022 года. Уже 19 июля он подписал контракт на прохождение службы с ПИК "Редут" в должности пулеметчика.

Фото: СБУ сообщила о подозрении пленному белорусу (ssu.gov.ua)

"21 июля наемник прибыл в город Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать", - пишет СБУ.

Уже в августе его перебросили в поселок Сватово Луганской области, а еще позже в поселок Коровий Яр Лиманского района Донецкой области.

"Благодаря контрнаступлению ВСУ преступная деятельность наемника была прекращена и 19 сентября он попал в плен", - добавляет СБУ.

Согласно ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины, 22-летнему гражданину Беларуси грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также сообщило о подозрении коллаборантке из Херсона, предоставившей оккупантам данные о 23 украинских патриотах.

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