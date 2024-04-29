СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских ракет "Калибр"

Служба безопасности сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя крылатых ракет "Калибр" - российской компании "Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" - Фариду Абдрахманову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Абдрахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".
По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
С этой целью он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора.
В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в том числе жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Как отметили в СБУ, поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, 27 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине.
В общей сложности, оккупанты запустили по Украине 34 ракеты, 21 из которых удалось сбить.
В частности, захватчики запускали "Калибры" с двух подводных лодок, которые выводят из мест базирования достаточно редко.
Днем ранее военные сообщали про вывод в Черное море двух субмарин общим залпом на 8 ракет типа "Калибр".
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