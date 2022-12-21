СБУ предотвратила покушение на Буданова и Резникова

Он отметил, что также остается главной мишенью для противника.

"Они (россияне - ред.) постоянно над этим (покушением на главу СБУ - ред.) работают. Мы не будем все рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была готовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", - рассказал Малюк.

По его словам, враг в Украину отправил исполнителя, а до этого россияне ставили "проверочную задачу" имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного военнослужащего. Однако он не сказал, о ком идет речь.

"Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им прислали за это уже рассчитались. Потом поняли, что могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала, они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (исполнитель - ред.) через третью страну. Таких историй не одна, их до 10", - отметил Малюк.

Напомним, что еще в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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