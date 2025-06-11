В среду, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Службы безопасности показала эксклюзивные фото и видео с репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников (t.me/SBUkr)

Там также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.