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СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников

Среда 11 июня 2025 17:40
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СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников (t.me/SBUkr)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Службы безопасности показала эксклюзивные фото и видео с репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения тел павших защитников (t.me/SBUkr)

Там также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

В Украину вернули тела павших защитников

Напомним, сегодня, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников.

Среди возвращенных "на щите" защитники, которые погибли в

  • Курской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области.

Отмечается, что сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

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