У СБУ підтвердили перехід терористки Дрюк на сторону України

Перехід в СБУ назвали "завершальним етапом тривалої операції контррозвідки"

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт вывода на подконтрольную территорию Украины наемника российских НВФ на Донбассе Светланы Дрюк, "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" с позывным "Ветерок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как отмечается, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которого были получены важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

"СБУ получены дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НЗФ, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, и это требовало от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отметим, вчера стало известно, что террористка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и вывезла с оккупированной территории доказательства, подтверждающие преступления российских военных и их намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине на религиозной почве.