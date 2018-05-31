В СБУ підтвердили особу виконавці замаху на вбиство Бабченка

В СБУ вибачились за поширення неправдивої інформації щодо Цимбалюка

У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що виконавцем замаху на вбиство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка став колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, вибачившись за попередні заяви щодо Цимбалюка.

"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У "запарці" не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства", - написала Гітлянська на своїй сторінці у facebook.

Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є... Опубліковано Гітлянською Оленою 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк написав у себе в Facebook, що він є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Згодом в СБУ заперечили цю інформацію та назвали заяви добровольця АТО щодо причетності до замаху на Бабченка бажанням "попіаритися".