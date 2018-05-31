Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В СБУ підтвердили особу виконавці замаху на вбиство Бабченка

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 22:12
Фото: Сергій Цимбалюк (facebook.com/profile)
Фото: Сергій Цимбалюк (facebook.com/profile)

В СБУ вибачились за поширення неправдивої інформації щодо Цимбалюка

У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що виконавцем замаху на вбиство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка став колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, вибачившись за попередні заяви щодо Цимбалюка.

"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У "запарці" не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства", - написала Гітлянська на своїй сторінці у facebook.

 

Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є...

Опубліковано Гітлянською Оленою 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк написав у себе в Facebook, що він є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Згодом в СБУ заперечили цю інформацію та назвали заяви добровольця АТО щодо причетності до замаху на Бабченка бажанням "попіаритися".

Справа Бабченка: підозрюваний в організації теракту заявив про роботу на контррозвідку Колишній доброволець АТО заявив, що він був виконавцем "убивства" Бабченка
Теги публікації: Служба безпеки України, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top