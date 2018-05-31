Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В СБУ подтвердили личность исполнителя покушения на убийство Бабченко

НовостиОбщество    31.05.2018 - 22:12
Фото: Сергей Цымбалюк (facebook.com/profile)
Фото: Сергей Цымбалюк (facebook.com/profile)

В СБУ извинились за распространение неправдивой информации относительно Цымбалюка

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили, что исполнителем покушения на убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стал бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, извинившись за предыдущие заявления относительно Цымбалюка.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность относительно роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В "запарке" не верно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия", - написала Гитлянская на своей странице в facebook.

 

Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є...

Опубліковано Гітлянською Оленою 31 травня 2018 р.

Напомним, в четверг, 31 мая, бывший доброволец АТО Алексей Цымбалюк написал у себя в Facebook, что он является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Впоследствии в СБУ опровергли эту информацию и назвали заявления добровольца АТО относительно причастности к покушению на Бабченко желанием "попиариться".

Дело Бабченко: подозреваемый в организации теракта заявил о работе на контрразведку Бывший доброволец АТО заявил, что он был исполнителем "убийства" Бабченка
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top