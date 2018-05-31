В СБУ подтвердили личность исполнителя покушения на убийство Бабченко

В СБУ извинились за распространение неправдивой информации относительно Цымбалюка

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили, что исполнителем покушения на убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стал бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, извинившись за предыдущие заявления относительно Цымбалюка.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность относительно роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В "запарке" не верно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия", - написала Гитлянская на своей странице в facebook.

Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є... Опубліковано Гітлянською Оленою 31 травня 2018 р.

Напомним, в четверг, 31 мая, бывший доброволец АТО Алексей Цымбалюк написал у себя в Facebook, что он является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Впоследствии в СБУ опровергли эту информацию и назвали заявления добровольца АТО относительно причастности к покушению на Бабченко желанием "попиариться".