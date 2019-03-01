СБУ підозрює в шпигунстві на Росію лідера корпусу "Азов-Крим" Краснова

Краснова раніше затримували, однак його відпустили з СІЗО восени 2017 року

Лидер организации "Национальный корпус "Азов - Крым" Станислав Краснов подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. Как информирует РБК-Украина, об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщает "Крым.Реалии".

По данным СБУ, Краснов, является установленным агентом Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Также он, по информации следствия СБУ, конфиденциально работал на военную разведку России в качестве кадрового сотрудника.

Краснов подозревается в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (госизмена), , ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Как уточнили в СБУ, "судебное заседание будет скоро" и оно "учтет позиции всех сторон".

Напомним, Краснова задержали в феврале 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины после того, как он, пословам СБУ спрятал в тайнике под Киевом взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов непосредственно передал российской стороне списки полка "Азов", а также в период с 10 по 13 февраля находился последний раз в Республике Беларусь, где встречался со своим российским куратором.

В сентябре 2017 года Краснова отпустили из Лукьяновского СИЗО, где он находился с момента задержания. 20 октября 2017 года Бориспольский районный суд (Киевская область) вернул прокурору обвинительный акт по делу лидера общественной организации "Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова и его жены Оксаны (она проходила по делу как соучастник).

Отметим, что бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Краснов имел контакты с российскими агентами, но они происходили по заданию украинской внешней разведки.