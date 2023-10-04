СБУ с начала войны разоблачила более 60 клириков Московского патриархата

Служба безопасности заявила, что постоянно ведется борьба с подрывной деятельностью российских спецслужб и криминалитета в религиозной среде Украины.

"С начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 14 - митрополиты церкви", - рассказали в службе.

Кроме того, по данным правоохранителей, сейчас расследуется 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий, по словам СБУ, 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

"Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборационистов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у рашистов", - добавили в Службе безопасности.

Некоторым прекратили гражданство

По инициативе Службы безопасности прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ МП, которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине.

Среди них - митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Также по материалам СБУ запрещен въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

Служба безопасности в очередной раз подчеркивает, что в своей деятельности действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

"Но ни один вражеский приспешник и криминальный элемент не сможет за рясой спрятаться от правосудия за преступления против Украины", - добавили в СБУ.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.