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СБУ проверяет еще 19 храмов и церквей МП почти в половине областей

Фото: СБУ проводит обыски в 19 объектах УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины проводит обыски в 19 храмах и церквях УПЦ Московского патриархата в девяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ пришла на объекты УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Речь идет о:

  • Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и Свято-Покровской церки (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре (Черновицкий район);
  • Свято-Успенском мужском монастыре (Черновицкий район);
  • Свято-Успенском мужском монастыре (Ровенский район);
  • Женском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре (с. Зимне, Владимирский район);
  • Мужском монастыре Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовском кафедральном Соборе (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановской церкви (г. Ромны);
  • Свято-Троицком храме (г. Львов);
  • Храме преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральном соборе Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенском кафедральном соборе, Овручско-Коростенской епархии, Свято-Василовском соборе, Свято-Василовском женском монастыре (г. Овруч);
  • Церкви Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

Правоохранители проверяют, не используются ли храмы как ячейки "русского мира". СБУ проводит осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: СБУ проводит обыски в 19 объектах УПЦ МП (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что СБУ проводит обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе МП во Львове.

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