СБУ проверяет еще 19 храмов и церквей МП почти в половине областей
Украина, Среда 14 декабря 2022 11:14
Фото: СБУ проводит обыски в 19 объектах УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины проводит обыски в 19 храмах и церквях УПЦ Московского патриархата в девяти областях.
СБУ пришла на объекты УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Речь идет о:
Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и Свято-Покровской церки (г. Ужгород);
Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре (Черновицкий район);
Свято-Успенском мужском монастыре (Черновицкий район);
Свято-Успенском мужском монастыре (Ровенский район);
Женском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре (с. Зимне, Владимирский район);
Мужском монастыре Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
Свято-Духовском кафедральном Соборе (г. Ромны);
Архидиаконо-Стефановской церкви (г. Ромны);
Свято-Троицком храме (г. Львов);
Храме преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
Кафедральном соборе Рождества Христова (г. Коростень);
Свято-Преображенском кафедральном соборе, Овручско-Коростенской епархии, Свято-Василовском соборе, Свято-Василовском женском монастыре (г. Овруч);
Церкви Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
Правоохранители проверяют, не используются ли храмы как ячейки "русского мира". СБУ проводит осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
Фото: СБУ проводит обыски в 19 объектах УПЦ МП (ssu.gov.ua)