СБУ відповіла на звинувачення у причетності її генерала до вбивства Гандзюк

В СБУ назвали звинувачення спробою нівелювати доказову базу СБУ проти Мангера

В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали заявление главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о том, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера СБУ Елены Гитлянской, опубликованное в Facebook.

По ее словам, обвинение Мангера "вызывает даже не удивление, а возмущение".

"В связи с большой заинтересованностью заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - заявила она.

В СБУ не исключают, что целью обвинения "была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, который против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Напомним, во время судебного заседания Мангер заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко. По словам подозреваемого, Гандзюк имела тесные связи с СБУ. Мангер уточнил, что считает дело против него политически мотивированным и направленным против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.