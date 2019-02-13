Мангер звинуватив генерала СБУ в організації вбивства Гандзюк

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мангер заявив, що напад на Гандзюк став наслідком протистояння херсонської поліції і СБУ

Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. Про це він повідомив під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами підозрюваного, Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ.

"Катерина Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ і перебувала в його особистому підпорядкуванні. В особистих розмовах зі мною генерал Доценко неодноразово заявляв про особисту неприязнь до партії "Батьківщина", - додав Мангер.

На його думку, напад на Гандзюк став наслідком протистояння херсонської поліції і СБУ.

Мангер уточнив, що вважає справу проти нього політично мотивованою і спрямованою проти лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, прокуратура просить обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня без застави.

Як писало РБК-Україна раніше, адвокати Мангера заявили про його готовність пройти поліграф з питання вбивства активістки Катерини Гандзюк. Також захисники глави Херсонської облради готові внести за нього заставу.

Додамо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Будівлю суду охороняють майже 150 правоохоронців.

Відзначимо також, у серпні 2017 року Данило Доценко був призначений начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.