СБУ заперечує звинувачення в корумпованості своїх економічних підрозділів

Спікер реформи від СБУ, начальник Центру міжнародного співробітництва спецслужби Сергій Пунь заперечив звинувачення стосовно корумпованості економічних підрозділів Служби безпеки. Він вважає, що такі ствердження найчастіше придумані.

Про це йдеться в матеріалі "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

За словами Пуня, бізнес скаржиться на неправомірні дії СБУ набагато менше, ніж на дії інших правоохоронних органів, а звинувачення в корупції - надумані.

"Поширена думка, що підрозділи "К" і "КЗЕ" (контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, - ред.) Служби безпеки повністю корумповані. Це принципово неправильний підхід і один з елементів інформаційних воєн", - сказав Пунь.

Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

Також РБК-Україна писало, що реформа СБУ усуне політичний вплив на керівників відомства і пропише нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника.