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СБУ заперечує звинувачення в корумпованості своїх економічних підрозділів

Автор: Андрій Козловський, Олег Черниш

Спікер реформи від СБУ, начальник Центру міжнародного співробітництва спецслужби Сергій Пунь заперечив звинувачення стосовно корумпованості економічних підрозділів Служби безпеки. Він вважає, що такі ствердження найчастіше придумані.

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Про це йдеться в матеріалі "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

За словами Пуня, бізнес скаржиться на неправомірні дії СБУ набагато менше, ніж на дії інших правоохоронних органів, а звинувачення в корупції - надумані.

"Поширена думка, що підрозділи "К" і "КЗЕ" (контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, - ред.) Служби безпеки повністю корумповані. Це принципово неправильний підхід і один з елементів інформаційних воєн", - сказав Пунь.

Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

Також РБК-Україна писало, що реформа СБУ усуне політичний вплив на керівників відомства і пропише нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника.

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