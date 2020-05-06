СБУ відреагувала на заяву ТСК щодо вибуху арсеналу в Балаклії

Служба безпеки продовжує розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії як диверсію, незважаючи на заяву Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

Зазначається, що досудове розслідування продовжує здійснювати слідчий підрозділ Харківського управління СБУ за ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 115 (вбивство), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України..

"Повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні станом на сьогодні, 5 травня, - ред.) не здійснювалось. Слідство триває", - сказано в документі.

При цьому СБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилося відповісти на питання щодо звинувачень ТСК, яка заявила про фальсифікацію матеріалів справи на користь версії про російський безпілотник.

В СБУ також підкреслили, що зміну підслідності кримінального провадження, на чому наполягає ТСК, може здійснити тільки прокуратура.

Пожежа на складах боєприпасів у Балаклії спалахнула 23 березня 2017 року. Тоді прокуратура кваліфікувала справу як диверсію. Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що незадовго до пожежі поблизу військових складів був помічений безпілотник.

На думку членів ТСК, причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу в Балаклії, був підрив спеціальних зарядів. У ТСК також заявили, що на момент вибуху в районі складу боєприпасів не було ніяких літальних апаратів, що виключає версію про підрив складів з допомогою безпілотника.