СБУ відпрацювала дії у разі вторгнення Росії в Україну
У Херсоні відбувся оперативно-штабний збір Служби безпеки України. Він був присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
В ході збору перевіряли готовність України до практичних дій у випадку нападу Росії вглиб суверенної території України.
Особливу увагу приділили протидії наростаючим терористичним загрозам, розвідці у прикордонних з Кримом районах, гарантованому захисту конституційних прав і свобод громадян України.
Також учасники відпрацювали механізми взаємодії органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій Криму.
Обговорювали також застосування санкцій щодо осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності та роботи на окупантів.
Крім того, підіймалася тема формування доказової бази та стану розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії РФ проти України
У заході взяли участь представники Ради національної безпеки та оборони України, Збройних сил, Державної прикордонної служби, Прокуратури в АР Крим та м. Севастополь, Національної поліції, Державного бюро розслідувань, регіонального відділення Фонду державного майна, Державної фіскальної служби, Державної міграційної служби, Державної споживчої служби, Укртрансбезпеки.
Раніше в Міноборони заявили, що воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі.
Нагадаємо, в ЄС заявили, що Росія намагається поступово поглинути частини Східної України.