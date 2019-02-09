СБУ відкрила справу за фактом нестачі цінностей у Києво-Печерській лаврі

Під час обшуків зафіксована нестача 10 предметів культурною цінності

Сотрудники Службы Безопасности Украины, которые привлечены к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, открыли уголовное дело по факту недостачи предметов, имеющих культурную ценность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудники, во время обысков, установили недостачу на территории Киево-Печерской 10 предметов культурной ценности.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из Киево-Печерской лавры исчезли несколько ценных икон. Министр культуры Евгений Нищук заявил, что реликвии могли исчезнуть не в последнее время, а еще до 2003 года.