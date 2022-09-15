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СБУ відкрила провадження через ворожі удари по дамбі й Харківській ТЕЦ-5

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо нещодавніх обстрілів дамби у Дніпропетровській області та ТЕЦ у Харківській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Провадження було відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів й звичаїв війни.

Наразі слідчі збирають доказову базу для притягнення Росії до відповідальності за свої воєнні злочини в рамках міжнародного судочинства.

Як відзначив в.о голови СБУ Василь Малюк, Росія, є країною-терористом, яка намагається спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні, оскільки не має перемог на полі бою. З цією метою окупанти від безвиході завдають ударів по цивільним об’єктам та критичній інфраструктурі.

"Ворог марно думає, що коли після обстрілів дамб українські річки вийдуть з берегів, то це йому допоможе. Насправді ж такі дії викликають в українців лише додаткову лють та завзятість - і ця хвиля знесе тільки самих окупантів", - додав Малюк.

До деокупованих територій Харківської області були направлені слідчі СБУ й експерти для документування злочинів окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, 11 вересня, завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено ТЕЦ-5. Через це у низці областей спостерігались перебої зі світлом.

Також, 14 вересня, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти поцілили у гідротехнічні споруди.

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