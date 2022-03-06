В СБУ відзвітували про ліквідацію диверсантів і агентів РФ в регіонах

Зазначається, що Росія намагається "розконсервувати" колишніх військових на території України та залучити їх до шпигування і підпільної війни.

Донецька область

Затримало групу диверсантів, яка прибула на Донбас з окупованого Криму. Вони повинні були дізнатися про позиції ЗСУ та розташування блок-постів. Крім того, вороги мали за мету вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

На допиті ДРГ надали важливі свідчення та дані проти окупаційних військ.

Харківська область

СБУ затримало коригувальника вогню. Він повинен був направляти обстріли на військові та інфраструктурні об'єкти, проте за його участі ворожі війська обстріляли житлові квартали. У результаті цих дій було спричинило втрати серед мирного населення.

Закарпатська область

Шпигуна затримали в одному із населених пунктів. Він збирав дані про настрої мирного населення та їх ставлення до Росії.

Дніпро

Затримано двох місцевих жителів, які підтримували дії Російської Федерації. Один із них фотографував військові об'єкти. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід".

Інший агент збирав інформацію про блок-пости. Він ставив мітки на Google карті, таким чином передаючи дані кураторам.

Київ

Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Вони тісно співпрацювали зі спецслужбами країн-агресорів.

Вони розхитували внутрішню обстановку в країні та намагалися створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії та Білорусії.