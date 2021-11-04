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СБУ помилково внесла українського актора до "чорного списку". Ситуацію вже виправляють

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 14:55
СБУ помилково внесла українського актора до "чорного списку". Ситуацію вже виправляють Фото: Служба безпеки України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України помилково рекомендувала внести актора Валентина Томусяка до "чорного списку" російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці. Найближчим часом його виключать з цього переліку.

Про це РБК-Україна повідомили в СБУ.

Повідомляється, що СБУ вже направила до Міністерства культури та інформаційної політики подання про виключення Томусяка зі списку.

У спецслужбі пояснили, що рекомендували внести його через те, що його ім'я значилося серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково ... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - зазначили у спецслужбі.

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що ця ситуація доводить, що система потребує доопрацювання. Крім того, Мінкульт домовився, що надалі буде разом з СБУ верифікувати кандидатів до "чорного списку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Томусяк потрапив до "чорного списку". Як з'ясувалося, причиною для цього стала фейкова інформація про те, що він нібито брав участь у зйомках російського фільму "Сонцепек" про події в Луганську в 2014 році.

Як правило, фігурантам "чорного списку" забороняється в'їзд до України, а також у випадку в акторами не допускається показ фільмів з їх участю.

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Служба безпеки України
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