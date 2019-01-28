Пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися найманці "ПВК Вагнер"

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-службы СБУ.

В СБУ заявили, что пассажирами летного отряда Минобороны в Африку оказались сотрудники внештатного подразделения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России "ЧВК Вагнера". С августа по декабрь 2018 году в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе было переправлено более тысячи человек, данными которых располагает СБУ.

"Анализ этих данных показывает, что документы переправленных в Африку лиц оформлялись централизованно в Москве подразделением миграционной службы, которая выдавала документы отравителям российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери", - говорится в сообщении.

Фото: материалы из дела (ssu.gov.ua)

"Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, в Российской Федерации развернулась кампания запугивания против журналистов "Новой газеты" после статей относительно наемников "Вагнера", которыми руководит "повар Путина" Евгений Пригожин.

РБК-Украина писало, что 21 ноября 2018 года СБУ обнародовала персональные данные наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне боевиков.