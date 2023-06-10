СБУ объявила подозрение "министру" из Крыма и еще семи коллаборантам

Одним из злоумышленников является новый "министр транспорта" в оккупированном Крыму, которого назначил предатель Сергей Аксенов. По указаниям из Москвы, коллаборант обеспечивает логистику и перекидывание российских войск с территории полуострова на южный фронт.

Луганская область

Также подозрение получил гауляйтер Северодонецк. Он был мэром Брянки еще при Януковиче, а затем остался на оккупированной территории. После оккупации Северодонецка согласился на новую должность.

СБУ разоблачила бывшего чиновника милиции, который в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке "ЛНР". В марте 2022-го он возглавил "отдел полиции" в оккупированном Новоайдаре. Фигуранту объявили подозрение по двум статьям УКУ.

Еще одной приспешницей россиян оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. Женщина добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" незаконно созданного органа.

Херсонская область

СБУ разоблачила в Херсоне троих жителей, которые во время оккупации согласились присоединиться к "избирательной комиссии". Они организовали фейковый "референдум". Коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах, а затем "накручивали" голоса в пользу РФ.

Во время освобождения Херсона коллаборанты сбежали на оккупированную территорию и скрываются от правосудия.