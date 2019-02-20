СБУ оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 на Донбасі

Офіцера ГРУ Олега Іваннікова підозрюють у керівництві терористичною організацією і веденні війни

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации Олега Иванникова, одного из фигурантов в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17 над Донбасом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте МВД.

Согласно внесенной в базу данных сайта министерства информации о розыске, 51-летнего Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года за преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

При этом, фотографии Иванникова в базе сайта нет, в то же время она публиковалась в СМИ ранее.

Фото: Олег Иванников (twitter.com/CITeam_ru)

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что участники исследовательской группы Bellingcat пришли к выводу, что "Андрей Иванович" или "Орион", фигурирующий в материалах международного расследования крушения рейса MH17 - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, который ранее служил министром обороны Южной Осетии.