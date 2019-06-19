СБУ оголосила підозри причетним до катастрофи МН17

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозри чотирьох причетним до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначимо JIT сьогодні назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Їхні імена є також у звіті міжнародної групи дослідників Bellingkat. Однак, окрім них, там є імена ще 8 причетних. Також назначена дата суду над підозрюваними - 9 березня 2020 року. У поліції Нідерландів зазначили, що будуть видані міжнародні ордери на арешт чотирьох підозрюваних у катастрофі. Таким чином, їх оголосять у міжнародний розшук.

Нагадаємо, літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. В результаті події загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу. Міжнародне розслідування встановило, що літак був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" що належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.