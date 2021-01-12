СБУ оголосила підозру ватажку "прикордонної охорони ДНР"

Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила підозру начальнику служби прикордонної охорони", який працює на терористів так званої "Донецької народної республіки". Українська контррозвідка задокументувала його злочини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що бойовик причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичної діяльності. За даними слідства, він з 2015 року перебуває у складі терористичного формування. Він забезпечує так званий "прикордонний контроль" захоплених бойовиками ділянок кордону України з Російською Федерацією.

Досудове слідство триває.

Зазначимо, так звану "прикордонну охорону МДБ ДНР" очолює Георгій Рижих, який до окупації Донбасу працював в українській прикордонній комендатурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області двох депутатів звинувачують в організації "референдуму ДНР".

Також повідомлялося про те, що СБУ оголосила трьох бойовиків у міжнародний розшук за причетність до обстрілів українських позицій.