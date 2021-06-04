Екс-директору одного з підприємств "Укроборонпрому" оголосили підозру
Контррозвідка СБУ викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК "Укроборонпром". Він підозрюється в обслуговуванні літака Міноборони іноземної країни без отримання відповідного дозволу.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн.
Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.
Зазначається, що директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.
Наразі слідчі СБУ повідомили екс-директору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що контррозвідка СБУ в Миколаївській області заблокувала спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення.
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