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Екс-директору одного з підприємств "Укроборонпрому" оголосили підозру

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Харьків, П'ятниця 04 червня 2021 12:15
Екс-директору одного з підприємств "Укроборонпрому" оголосили підозру Фото: екс-директору одного з підприємств "Укроборонпрому" оголосили підозру (Віталій Носач/РБК-Україна )
Автор: РБК-Україна

Контррозвідка СБУ викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК "Укроборонпром". Він підозрюється в обслуговуванні літака Міноборони іноземної країни без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн.

Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Зазначається, що директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

Наразі слідчі СБУ повідомили екс-директору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ в Миколаївській області заблокувала спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці в Хмельницькій області викрили агента російських спецслужб. Його затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України.

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