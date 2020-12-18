СБУ оголосила у міжнародний розшук суддів Конституційного суду РФ

Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук і спробувала заочно заарештувати суддів Конституційного суду Росії. Вони підозрюються в посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Шевченківського районного суду Києва.

Зазначено, що розслідування Головне слідче управління СБУ веде з березня 2018 року. За даними слідства, судді КС РФ в березні 2014 року своїми діями сприяли легітимізації процесу окупації Криму російськими військами.

Зокрема, саме Конституційний суд 19 березня схвалив "договір про приєднання" Криму та Севастополя до Росії. Підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу були відправлені українськими правоохоронцями поштою та на електронну адресу 19 суддям КС РФ в березні 2018 року.

Крім того, в Генпрокуратуру Росії був відправлений запит про міжнародно-правової допомоги у цій справі, але він був залишений без розгляду.

Постановою слідчого СБУ від 27 листопада 2020 року підозрювані оголошені в міжнародний розшук. Відповідні документи були направлені до департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції для передачі в Інтерпол.

Крім того, СБУ і прокуратура вирішили клопотати про заочний арешт підозрюваних. Тим не менш Шевченківський суд Києва відмовив в обранні такого запобіжного заходу суддям КС РФ, обґрунтовуючи це тим, що немає доказів їх міжнародного розшуку каналами Інтерполу.

Наприклад, таке судове рішення було винесено 7 грудня відносно судді КС РФ Юрія Рудкина. Офіс генпрокурора подав апеляцію на зазначені рішення Шевченківського суду.

Нагадаємо, напередодні члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії на пів року у зв'язку з окупацією Криму.