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СБУ звинувачують у тиску на "Київгуму"

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Четвер 09 червня 2022 11:02
СБУ звинувачують у тиску на "Київгуму" Фото: СБУ звинувачують у тиску на "Київгуму" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Головне управління СБУ в Києві та Київській області звинувачують у тиску на генерального директора ТОВ "Київгума". Нещодавно правоохоронці викликали директора підприємства на допит, а наприкінці травня провели обшук в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УН.

Журналісти наголошують, що звинувачення проти "Київгуми" пов’язані з конкурентною боротьбою й не мають реальних підстав. Формально СБУ має претензії до гумових прокладок для рейкових колій - їх "Київгума" постачала УЗ. Утім, цим поставкам передувала експертиза якості, були проведені кваліфікаційні випробування установчої серії гумових прокладок. Продукція відповідала ДСТУ 2805-94.

Представник ГО "Незалежне бюро журналістських розслідувань" Сергій Козлов зазначає, що останні слідчі дії проводилися ще у вересні 2021 року. І чомусь після восьми місяців тиші, в умовах воєнного стану, вони поновилися.

Особливість справи - немає постраждалих, немає збитків і не наводиться жодних доказів неналежної якості продукції. Автори розслідування наводять підтвердження від замовника - "Укрзалізниця" в листі від 22.10.2021 вказує, що продукція "Київгуми" якісна.

В офіційному коментарі представники виробника додають, що "ТОВ "Київгума" є єдиним з виробників гумових прокладок, який офіційно імпортує сировину, яка необхідна для виробництва прокладок згідно з вимогами до їх якості.

Розслідувачі звертають увагу, що слідчі дії відновились вперше з 24 вересня 2021 року. При цьому за цей час і до початку повномасштабної війни представники підприємства звертались до СБУ, ГПУ та МВС з вимогою припинити тиск і були готові надати всі необхідні документи, які свідчать про безпідставність звинувачень. Утім, така інформація не цікавить слідчих і зараз.

"Все, що він [слідчий] зробив, це "заповнив в протокол анкетні дані" - ПІБ, освіта, посада, адреса, посадові обов’язки тощо! Тобто, жодного питання в протокол щодо неналежної якості, документів, сировини, технології… Знову не показали ані саму прокладку, ані матеріали справи. Не показали й експертизу", - зазначає генеральний директор ТОВ "Київгума".

Наразі компанія продовжує роботу, зберігає робочі місця та виробляє стратегічно важливу продукцію, що входить до аптечок першої допомоги для бійців ЗСУ на фронті.

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