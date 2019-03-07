"Прослуховування" Зеленського: СБУ звинувачує МВС у зриві спецоперації

СБУ заявила, що не прослуховувала Володимира Зеленського

В Службе безопасности Украины заявили, что не прослушивают Владимира Зеленского, который является кандидатом в президенты 2019. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ заявляет, что Министерство внутренних дел сорвало им спецоперацию, когда сообщило о "прослушке" Владимира Зеленского.

"Служба безопасности Украины официально заявляет: уведомление со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации с целью дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в заявлении.

В пресс-службе рассказали, что 4 марта по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия по другому делу.

"Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыва операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустил утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства", - сообщила СБУ.

По указанному факту 6 марта Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядке я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично удостовериться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к В.Зеленскому, ни до любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Напомним, 4 марта полиция Киева проверяла информацию об установлении неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. После этого в Службе безопасности Украины заявили, что оперативно-технические мероприятия, проводимые возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского, никак не связанные с кандидатами в президенты Украины.