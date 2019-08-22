На Южноукраїнській АЕС майнили криптовалюту з ризиком розголосити держтаємницю

Служба безпеки України виявила та блокувала добування (майнінг) криптовалюти посадовцями Южноукраїнської атомної електростанції (АЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу центрального райсуду Миколаєва.

В судовій ухвалі йдеться, що посадовці АЕС в режимному приміщенні станції розмістили комп'ютерне обладнання з доступом до мережі Інтернет для майнінгу криптовалюти. В результаті таких дій працівників відбулося розголошення державної таємниці.

За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження. Також суд погодився накласти арешт на виявлене несанкціоноване обладнання. Обладнання було вилучене як речовий доказ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Китаю запропонувала заборонити майнінг криптовалют на території країни. Так, комітет вказав майнінг криптовалют, як один з 450 напрямків діяльності, які не відповідають законодавству, не є безпечними або загрожують довкіллю.

Також РБК-Україна писало, що компанія Facebook Inc оголосила про свої плани щодо запуску нової глобальної криптовалюти під назвою Libra. Систему планується запустити в першій половині 2020 року. В компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.