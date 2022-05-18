СБУ оприлюднила фото загарбників, які ховаються в школах і ведуть звідти обстріли
СБУ показала фото одного із російських військових, зроблені у школі на території Херсонської області. Загарбник відправляв світлини своїм знайомим, хизуючись тим, що знаходиться в українській школі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі", - йдеться в повідомленні СБУ.
А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних.
Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.
На фото - військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка Херсонської області.
"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії - у них описано чимало злочинів РФ за останнє століття, про які не згадують на російському телебаченні", - резюмує СБУ.
Нагадаємо, СБУ отримала нові докази звірств окупантів під Харковом. Вони вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.
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