СБУ обнародовала фото захватчиков, которые прячутся в школах и ведут оттуда обстрел

СБУ показала фото одного из российских военных, сделанные в школе на территории Херсонской области. Захватчик отправлял фотографии своим знакомым, хвастаясь тем, что находится в украинской школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещение украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозони для селфі", - говорится в сообщении СБУ.

А российская пропаганда в это время разгоняет фейки якобы это украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.

Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось взломать СБУ, развенчивают российские мифы.

На фото - военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардії (с дислокацией в г. Челябинск) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфі из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"И вместо хвастовства советуем окупанту почитать школьные учебники истории - в них описано немало преступлений РФ за последнее столетие, о которых не упоминают на российском телевидении", - резюмирует СБУ.