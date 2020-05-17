СБУ оприлюднила документи про долі репресованих у часи СРСР

Служба безпеки України оприлюднила документи про долі репресованих українців за часів СРСР. Документи оприлюднені 17 травня, коли Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної радянської ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Мова йде про долі "Розстріляного відродження".

"Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість з них були розстріляні. А їх сім'ям повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива - з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі "Розстріляного відродження" показує, як ховалася правда", - йдеться в повідомленні.

СБУ наводить приклад розстрілу українського режисера Леся Курбаса.

"Точна дата розстрілу - 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах в 1942. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельської області з'явиться висновок: скасувати розстріл за відсутності складу злочину", - йдеться в повідомленні.