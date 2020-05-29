СБУ назвала кількість справ засуджених бойовиків ІДІЛ в Україні

Служба безпеки України (СБУ) веде розслідування 11 кримінальних проваджень проти 9 бойовиків ІДІЛ в Україні. Отримали вироки 4 игиловца.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "База відпочинку: чому бойовики ІДІЛ осідають в Україні".

Разом з тим, при цьому 5 обвинувальних актів стосовно 7 осіб передані в суди.

"Станом на зараз слідчими органів безпеки розслідуються (розслідувалися) 11 кримінальних проваджень стосовно 9 осіб, причетних до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", - повідомляє СБУ.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягунов зазначив, що Україна є "комфортною" країною для колишніх бійців ІД.

"У нас не такий жорсткий контррозвідувальний режим, як, наприклад, в Росії. Плюс тут легше отримати вид на проживання, ніж у країнах ЄС, до того ж тут є своя мусульманська громада, на яку вони можуть спертися", - вважає генерал СБУ.

Зазначимо, ІДІЛ- це терористичне угрупування, що керується ідеологією радикального ісламізму, яке контролює велику частину території Іраку і Сирії. Розшифровується як "Ісламська держава Ірак і Леванту". Це терористичне угруповання бере відповідальність за більшість терактів у світі.

Нагадаємо, Україна видала Грузії лідера "Ісламської держави".

Додамо, у листопаді 2019 року в Київській області СБУ затримала одного з лідерів бойовиків ІДІЛ, громадянина Грузії Аль Бару Шишани.