СБУ назвала число виявлених у своїх лавах зрадників з 2014

З 2014 року в лавах Служби безпеки України виявлено понад півтори тисячі зрадників. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Полювання на кротів: як СБУ ловить шпигунів у своїх рядах".

Зокрема, у відповідь на запит в СБУ повідомили, що з 2014 року виявили 1 639 співробітників, які причетні до злочинів проти основ національної безпеки. При цьому СБУ сама вела розслідування по 26 колишнім співробітникам. На сьогодні триває слідство стосовно шести осіб, п'ятеро з них оголошені в розшук. Вироки отримали лише троє.

Фото: відповідь на запит (РБК-Україна)

Зазначимо, більшість з них перейшла на бік Росії під час анексії Криму та окупації Донбасу. Серед них найбільш відомі колишній командир донецького управління спецназу "Альфа" Олександр Ходаковський, що став одним з ватажків "ДНР", і екс-полковник СБУ Леонід Пасічник, який очолює "ЛНР".

Нагадаємо, в квітні був затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що він готував замах на міністра Арсена Авакова.

Також повідомлялося, що російська ФСБ намагалася завербувати високопоставленого офіцера ВМС України.