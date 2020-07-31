СБУ призначила близько 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку

Служба безпеки України призначила 30 експертиз по справі про захоплення заручників у Луцьку. Вже були допитані 16 потерпілих і 33 свідка по даній справі.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.

За словами глави слідчого відділу СБУ у Волинській області Олександра Хитрика, також було проведено ряд обшуків за місцями попереднього перебування підозрюваного Максима Кривоша.

"Призначено 30 експертиз, у тому числі вибухо-технічної, судово-балістичну, холодної зброї, автотоварознавчу, і лінгвістичну", - повідомили в СБУ.

Зараз перевіряються всі зв'язки Кривоша, а також встановлюється походження зброї, а також заяви луцького терориста про майбутні теракти.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку Максим Кривош захопив рейсовий автобус, взявши в заручники 13 пасажирів. При цьому він був озброєний і вимагав від президента та українських чиновників виконати його вимога - записати відео з текстом "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Зеленський виконав вимогу, після чого Кривош звільнив заручників і був затриманий.

Його підозрюють у захопленні заручників, вчиненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами.

Як повідомляло РБК-Україна, суд взяв під варту луцького терориста на два місяці.

Також, за словами Кривоша, спочатку він планував захопити собор Святої Трійці.