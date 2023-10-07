СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепек": эффектное видео уничтожение

Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Оккупанты считают ее "гордостью" своего военно-промышленного комплекса.

Бойцы СБУ передали координаты артиллеристам из HIMARS. Благодаря успешной работе защитников ТОС-1А "Солнцепек", экипаж и полный боекомплект были уничтожены.

"И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отметил свое поражение роскошным салютом", - говорится в сообщении.

Утраты армии РФ

Следует отметить, что Россия не раскрывает своих потерь ни в живой силе, ни в технике. Однако российские оппозиционные СМИ собрали поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на войне против Украины.

При этом Генштаб ВСУ отмечает, что украинские защитники уничтожили уже почти 282 тысячи оккупантов, только за последние сутки уничтожены 610 захватчиков.