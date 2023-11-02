В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях

Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В ведомстве напомнили, что следует сообщать о лицах, помогающих врагу на временно оккупированных территориях. Или корректирующих ракетные удары по нашим населенным пунктам, "сливает" важные данные о расположении Сил обороны, распространяет в соцсетях контент в поддержку оккупантов.
Как это сделать:
"Ваша информация сразу передается на обработку. Анонимность гарантируем", - пишет СБУ.
Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чатбот "Єворог" с главного экрана "Действия" или по ссылке.
При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.
Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.
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