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В СБУ напомнили украинцам, как сообщить о коллаборантах и предателях

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В ведомстве напомнили, что следует сообщать о лицах, помогающих врагу на временно оккупированных территориях. Или корректирующих ракетные удары по нашим населенным пунктам, "сливает" важные данные о расположении Сил обороны, распространяет в соцсетях контент в поддержку оккупантов.

Как это сделать:

  • чатбот от СБУ Stop russian war — t.me/stop_russian_war_bot
  • чатбот от Минцифры есть Враг, через который передано СБУ уже более 10 тыс. сообщений — t.me/evorog_bot


"Ваша информация сразу передается на обработку. Анонимность гарантируем", - пишет СБУ.

Как распознать коллаборанта?

  • воюет на стороне РФ
  • пропагандирует российскую власть и государство
  • организует выборы на временно оккупированных территориях
  • отрицает вооруженную агрессию России
  • помогает врагу любыми методами: сдача позиций ВСУ, еда, одежда и т.д.

Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чатбот "Єворог" с главного экрана "Действия" или по ссылке.

При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.

Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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