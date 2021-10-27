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СБУ з початку пандемії запобігла розкраданню COVID-коштів на 1 млрд гривень

Автор: Валерія Поліщук

З початку пандемії правоохоронці запобігли розкраданню коштів з антиковідного фонду майже на 1 млрд гривень. Зокрема, при будівництві COVID-лікарень та закупівлі медичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"СБУ викрила десятки фактів розкрадань на будівництві лікарень. Це стосується як корупційних схем при будівництві нових відділень для прийому хворих COVID-19, так і махінацій на закупівлі медичного обладнання для лікарень, задіяних у боротьбі з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в ході спецоперацій вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, а також призупинили виготовлення і продаж небезпечних для здоров'я громадян фальсифікованих засобів дезінфекції.

Всього з початку пандемії СБУ:

  • заблокувала 3 тисячі ресурсів поширення дезінформації про коронавірус;
  • блокувала сотні спроб фальсифікації медичних баз даних (за одну спробу фальсифікації можна вносити необмежену кількість псевдовакцинованих людей);
  • постійно припиняє схеми підробки ПЛР-тестів і свідоцтв про вакцинацію.

У прес-службі додали, що СБУ не допустила фактичного розкрадання коштів завдяки роботі на випередження, коли спецслужба спрацювала ще на етапі "злочинних намірів".

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