СБУ з початку пандемії запобігла розкраданню COVID-коштів на 1 млрд гривень

"СБУ викрила десятки фактів розкрадань на будівництві лікарень. Це стосується як корупційних схем при будівництві нових відділень для прийому хворих COVID-19, так і махінацій на закупівлі медичного обладнання для лікарень, задіяних у боротьбі з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в ході спецоперацій вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, а також призупинили виготовлення і продаж небезпечних для здоров'я громадян фальсифікованих засобів дезінфекції.

Всього з початку пандемії СБУ:

заблокувала 3 тисячі ресурсів поширення дезінформації про коронавірус;

блокувала сотні спроб фальсифікації медичних баз даних (за одну спробу фальсифікації можна вносити необмежену кількість псевдовакцинованих людей);

постійно припиняє схеми підробки ПЛР-тестів і свідоцтв про вакцинацію.

У прес-службі додали, що СБУ не допустила фактичного розкрадання коштів завдяки роботі на випередження, коли спецслужба спрацювала ще на етапі "злочинних намірів".