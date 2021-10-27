СБУ с начала пандемии предотвратила хищения COVID-средств на 1 млрд гривен

С начала пандемии правоохранители предотвратили хищения средств из антиковидного фонда почти на 1 млрд гривен. В частности, при строительстве COVID-больниц и закупке медицинского оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупки медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Правоохранители в ходе спецопераций изъяли 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановили изготовление и продажу опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.
Всего с начала пандемии СБУ:
В пресс-службе добавили, что СБУ не допустила фактического хищения средств благодаря работе на опережение, когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений".