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СБУ с начала пандемии предотвратила хищения COVID-средств на 1 млрд гривен

Автор: Валерия Полищук

С начала пандемии правоохранители предотвратили хищения средств из антиковидного фонда почти на 1 млрд гривен. В частности, при строительстве COVID-больниц и закупке медицинского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупки медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе спецопераций изъяли 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановили изготовление и продажу опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

Всего с начала пандемии СБУ:

  • заблокировала 3 тысячи ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе;
  • блокировала сотни попыток фальсификации медицинских баз данных (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинированных людей);
  • постоянно прекращает схемы подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

В пресс-службе добавили, что СБУ не допустила фактического хищения средств благодаря работе на опережение, когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений".

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