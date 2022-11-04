СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами"

В результате следственно-оперативных действий в Прикарпатье задержаны более 10 организаторов нелегального трафика. Стоимость "билета на побег" составляла от 3 тысяч долларов и больше и зависела от того, насколько срочно требовался выезд, и социального статуса клиента. По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей этого региона. Они "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы как водителям логистической организации, перевозящей гуманитарные грузы. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях". Установлено, что такой услугой воспользовался, в том числе, один из полтавских депутатов.

Еще одна преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной переправке граждан через государственную границу, обезврежена в Волынской области. В ее состав входили шесть местных жителей, которые оформляли своих "клиентов" также как водителей в электронной системе "Шлях". Таким образом, преступники переправили за пределы Украины до 100 человек.

Следующий канал нелегальной миграции ликвидирован сразу в пределах двух областей – Ивано-Франковской и Львовской. Его организаторы – трое жителей региона, которые предлагали потенциальным призывникам фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. Их СБУ задержала на "горячем" - при попытке переправить через границу 5 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия, а уголовные производства открыты по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.