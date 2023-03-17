СБУ ликвидировала схему хищения топлива "Нафтогаза" более чем на 3 млрд гривен

"СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен", - говорится в сообщении.

К организации сделки причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий, связанных с одним из украинских олигархов. В частности, преступная схема действовала в:

Киевской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Львовской;

Винницкой;

Житомирской;

Волынский;

Закарпатской;

Сумской;

Ровенской;

Хмельницкий;

Черниговской;

Ивано-Франковская область.

Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству.

Такие преступные действия нанесли Украине ущерб почти на 3,5 млрд гривен только в 2021 году.

Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, однако полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень.

При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы, тем самым увеличивая свою задолженность перед "Нафтогазом".

В дальнейшем организаторы схемы пытались "списать" искусственную задолженность, пользуясь бюджетными средствами. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали ее реализацию.

Фото: СБУ и БЭБ ликвидировали схему присвоения топлива из "Нефтегаз Украины" (facebook.com SecurSerUkraine)

Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.

В двух регионах руководство газораспределительными компаниями возвращено государственным представителям.

Напомним, силовики провели массовые обыски на предприятиях критической инфраструктуры.

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