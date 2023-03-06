СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, финансировавшую "администрацию" Сальдо (фото)

Стражи порядка ликвидировали сеть подпольных казино, которая во время оккупации Херсона финансировала гауляйтера Владимира Сальдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. Во время временного захвата города они продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученной "прибыли" передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной "администрации", которую возглавлял" говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты предоставляли им "преференции" на занятие нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу. После освобождения Херсона организаторы казино в надежде избежать правосудия переехали в Житомир. Для этого в областном центре, а затем и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений.
"Подпольные казино были замаскированы под арендуемые офисные помещения. Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки человек, работавших на преступную организацию", - рассказали в СБУ.
Шестерым организаторам преступной организации сообщили о подозрении по двум статьям:
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Трем ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 и 1,1 млн грн, остальные находятся под домашним арестом.
Напомним, что в Житомирской области разоблачили предприятие, работавшее на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.
Ранее правоохранители провели обыски у коллаборанта по оккупационной администрации Херсона. У него нашли подарок якобы от российского диктатора Владимира Путина.
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