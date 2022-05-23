RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ ліквідувала схему незаконної переправи чоловіків до Румунії

Фото: СБУ ліквідувала схему незаконної переправи чоловіків до Румунії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вартість "послуги" становила 10 тисяч євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організатором схеми виявився буковинець, який долучив до протиправної діяльності двох знайомих. Один з них був працівником лісового господарства, яке межує з кордоном Румунії.

"За 10 тисяч євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону", - пише пресслужба.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК, банді загрожує позбавлення волі строком до 9 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРумунія