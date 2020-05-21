СБУ ініціювала перевірку "1+1" за показ карти України без Криму

Служба безпеки України ініціювала перевірку телеканалу "1+1" за показ карти України без Криму. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку на прохання СБУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

Повідомляється, що на прохання СБУ Нацрада прийняла рішення призначити позапланову перевірку телерадіокомпанії "Студія 1+1". Також повідомляється, що у випуску новин "ТСН" 13 квітня була показана карта України без окупованого Криму.

При цьому уточнюється, що телеканал взяв карту, опубліковану на інтернет-сторінці міжнародної організації Nord Pool Spot - енергетичної біржі, яка продає електроенергію в країнах Європи.

"Зазначений факт є ознакою порушення вимог пунктів а) та в) частини першої статті 59 закону "Про телебачення і радіомовлення", якими телерадіоорганізацію зобов'язали дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об'єктивну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Перевірка пройде після завершення карантину.

Нагадаємо, в квітні американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом. Дана публікація викликала обурення української сторони, посольство України в США зверталося з вимогою виправити публікацію.

Публікація стосувалася поширення COVID-19, а територія Криму була відзначена тим же кольором, що і Росія.