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СБУ идентифицировала российского генерала, координирующего ДРГ на Донбассе

Фото: СБУ идентифицировала российского генерала, координирующего ДРГ на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности установила личность генерала российского "Спецназа". Он координирует вражеские ДРГ на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, речь идет об одном из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ.

Фото: российский генерал, координирующий ДРГ на Донбассе (ssu.gov.ua)

Так, находясь в составе оккупационной группировки, он организует подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.

"Под его руководством вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для проведения диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленником является "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был отправлен в состав "ДНР".

"Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-подрывной деятельности против сил антитеррористической операции. Для этого использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на северном Кавказе", - отметили в СБУ.

Указано, что именно этот "Сторож" командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелкова" и их дальнейшими действиями против украинских войск.

При этом в начале полномасштабной войны он по указанию Кремля организовал организовать деятельность ДРГ, в которые вошли подразделения ВДС РФ и участники террористических группировок "ДНР".

СБУ уже объявила злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) УКУ.

Напомним, недавно СБУ назвала имена российских инженеров, которые наводят ракеты в Украину.

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Служба безопасности УкраиныДРГ