"СБУ готує провокації у Херсонській та Дніпропетровській областях". Міноборони РФ запустило новий фейк

"У МО РФ повідомили, що "за наявною інформацією, у низці населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей СБУ планує провокації із застосуванням хімічної зброї для подальшого звинувачення з РФ". Застерігаємо: це - фейк!" - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі уточнюють, що черговим фейком є ​​і заява Міноборони РФ про те, що "за вказівкою кураторів зі США та Великобританії підрозділи ЗСУ та нацбати обладнують укріпрайони на луганських хімічних підприємствах. У той же час неонацисти заміняли ємності з хімічними речовинами для них їх знищення під час залишення позицій".