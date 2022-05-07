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"СБУ готує провокації у Херсонській та Дніпропетровській областях". Міноборони РФ запустило новий фейк

Фото: Міноборони РФ запустило новий фейк про провокації СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Міноборони РФ заявили про підготовку СБУ провокацій із використанням хімічної зброї. Насправді ця заява - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"У МО РФ повідомили, що "за наявною інформацією, у низці населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей СБУ планує провокації із застосуванням хімічної зброї для подальшого звинувачення з РФ". Застерігаємо: це - фейк!" - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі уточнюють, що черговим фейком є ​​і заява Міноборони РФ про те, що "за вказівкою кураторів зі США та Великобританії підрозділи ЗСУ та нацбати обладнують укріпрайони на луганських хімічних підприємствах. У той же час неонацисти заміняли ємності з хімічними речовинами для них їх знищення під час залишення позицій".

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевняють, що це не що інше, як дезінформація.

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