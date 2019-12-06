СБУ блокувала витік інформації в РФ

Служба безпеки України в Житомирській області блокувала витік конфіденційної інформації з державних установ, військових частин і комунальних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що одна з місцевих комерційних структур провела незаконну установку російського програмного забезпечення на понад 50 держустанов. У СБУ зазначають, що така діяльність створювала передумови для отримання конфіденційної інформації спецслужбами Російської Федерації.

"При укладанні договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена в санкційний список. Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання, яка співпрацювала зі спецслужбами Російської Федерації для здійснення кібератак на українські держоргани. Хакери розробляли небезпечне програмне забезпечення на замовлення РФ.

Також у Раді національної безпеки і оборони повідомляли, що протягом листопада спецслужби України відбили понад 10 хакерських кібератак на українські держоргани. зокрема, кібератаки відбувалися на сайти Офісу президента в Центральній виборчій комісії.