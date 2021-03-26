Як повідомляється, незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу і залучив до нього сімох жителів Рівненської області, які скуповували нелегально видобутий бурштин. Для його вивезення за кордон ділки використовували маршрути через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Також з частини придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземців. Для обробки бурштину вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств.

Під час обшуків за місцем проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності було виявлено майже 1300 кг бурштину різних фракцій, понад 170 кг готових виробів, технологічне обладнання для обробки бурштину, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Документування протиправної діяльності групи правоохоронці почали у вересні минулого року. За цей час встановлено контрабандний канал й особи його організаторів.

Фото: СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину (ssu.gov.ua)