СБУ заблокувала контрабанду ювелірних виробів з Криму

Служба безпеки України (СБУ) блокувала контрабанду ювелірних виробів з території тимчасово анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що контрабандисти з півострова виготовляли ювелірні вироби, а потім через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцію на територію, підконтрольну української влади.

"Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів, виготовлених на материковій Україні в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов'язкових відрахувань до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювалися готові до продажу ювелірні вироби, речі і документи.

протягом 2015-2019 років, за попередніми оцінками, зловмисники без сплати обов'язкових відрахувань до держбюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн грн.

На даний момент триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків і умисне зловживання владою або службовим становищем).

Фото: вилучені вироби (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області співробітники СБУ припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, що відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права.

Як соообщало РБК-Украина, СБУ викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах.